Cesano di Roma

Ma domenica si può perché…

…a Cesano, domenica 9 Febbraio lo puoi davvero fare il “mondezzaro“, perché un’unità mobile di AMA sarà a tua disposizione dalle 08:00 alle 12:30 in Via Marino Dalmonte (parcheggio auto), Cesano scalo, dove potrai conferire non solo ingombranti. Provare per credere!

Diffondi la notizia!

Spargi la voce! Fai presente a quel tuo vicino che si deve disfare di un vecchio divano che domenica si può. Suggerisci a quel conoscente che ha cambiato il frigo che quello vecchio glielo accolgono a mani aperte.

Ma non solo: l’olio esausto che stai raccogliendo, ora lo puoi consegnare. Le lampadine a led pure. Le cartucce della stampante, anche quelle. Lastre di vetro, mobili, valigie, passeggini e così via, pure.

Domandare è gratis

Inoltre, gli operatori hanno anche attivo un servizio di informazioni per vincere il premio di cittadino modello della differenziata ponendo domande del tipo:

– ma il cartone della pizza, sporco, dove lo butto?

– e il tetra pak con tappo di plastica, come si conferisce?

– invece la bottiglia di vetro col tappo a molla in metallo e ceramica?

– i cartoni di Amazon con le etichette, si devono ripulire?

– le bottiglie di plastica vanno schiacciate in verticale o in orizzontale?

– e col tappo che ci faccio?

– posso mettere tra la plastica i fogli che il salumiere utilizza per separare le fette di cotto anche se non proprio pulito?

– se trovo un animale morto per strada, chi devo chiamare?

– quelle buste di carta per il caffè sfuso che conservano a lungo l’aroma, sono di carta e vanno con la carta?

– la carta da cucina, sporca, posso metterla insieme all’organico?

– e quella utilizzata dal pescivendolo per incartare il nostro pesce?

– da me c’è la raccolta porta a porta: per l’indifferenziato, che ha il proprio secchio, posso usare le buste nere o comunque non trasparenti?

red. 04.04.2020