Cesano di Roma

COMUNICATO STAMPA: 14 DICEMBRE 2019 – GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ’ E DEL RISVEGLIO CIVICO NATALE 2019



Sabato 14 dicembre 2019 CONI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI, Municipio Roma XV e Retake Roma invitano tutti cittadini a festeggiare insieme il Natale essendo parte attiva alla Giornata di Solidarietà e Risveglio Civico Natale 2019.

Quest’iniziativa, che rientra nel progetto Giornate di Solidarietà per la Raccolta Sangue 2018-2020*, permetterà a tutti noi cittadini di essere parte solidale e attiva verso il prossimo sia aiutando, con la propria donazione di sangue, chi oggi vive un momento di difficoltà, che mobilitandosi per una vera e importante azione di contrasto al degrado per il rispetto della “bellezza”.

Per chi desidererà donare saranno disponibili, dalle ore 07:45 alle ore 12:00, n. 1 autoemoteca (con relativo personale medico ed infermieristico) in Piazza Lauro de Bosis, accanto alla sede del CONI.

Per i cittadini che, insieme agli Enti promotori ed ai volontari di Retake Roma, vorranno essere parte attiva nella cura delle spazi verdi in un’area così importante e strategica del Municipio Roma XV (quella compresa tra la sede del CONI e il Palazzo della Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), l’appuntamento è alle ore 08:30 sia in Piazza Lauro de Bosis che in Piazzale della Farnesina (presenti n. 2 stand di Retake Roma posizionati accanto alle autoemoteche).

Proprio dai suddetti punti partiranno, intorno alle 09.00, n. 2 gruppi che, coordinati da alcuni volontari di Retake Roma e da rappresentanti del Municipio, procederanno su n. 2 percorsi diversi per poi ricongiungersi, verso le ore 13:00, di fronte alla sede del CONI.

Sul posto saranno presenti addetti e funzionari AMA che collaboreranno fattivamente alla buona riuscita della giornata fornendo sacchi, guanti e altri attrezzi utili al conferimento, in forma differenziata, dei rifiuti raccolti e recuperando gli stessi a fine giornata. Invitiamo comunque i cittadini che interverranno a portare, qualora ne siano muniti, attrezzi utili allo sfalcio del verde orizzontale.

Questa giornata è particolarmente importante perché permetterà a Istituzioni e cittadini di fare insieme il miglior “Regalo di Natale” alla propria città a alle tante persone che hanno bisogno del nostro aiuto.



VI ASPETTIAMO NUMEROSI



Stefano Simonelli

Presidente

Municipio Roma XV



*Giornate della Solidarietà per la Donazione Sangue 2018-2020: Progetto promosso da Municipio Roma XV, ASL Roma 1, Ministero degli Affari Esteri, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e Ospedale San Pietro, al quale hanno aderito AVIS Comunale di Roma, Avis Intercomunale San Pietro, Croce Rossa Italiana, EMA-ROMA e AD SPEM