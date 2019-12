Cesano di Roma

Dalla famiglia di Ezio† riceviamo e pubblichiamo con piacere quanto segue:

Ringraziamenti:

Desidero ringraziare tutti coloro che, in grandissimo numero, hanno inviato a me e ai miei figli, messaggi di conforto per la scomparsa del mio amato Ezio. Ringrazio di cuore l’Associazione Massa Caesarea, il Generale Cortellessa e l’Associazione del Fante con la commovente “Preghiera del Soldato”, per aver espresso parole bellissime nei confronti di mio marito, i sacerdoti tutti che hanno voluto concelebrare la cerimonia funebre ed il parroco. Ringrazio, altresì, la redazione e l’autore dell’articolo scritto nei giorni scorsi su Ezio. Sono rimasta felicemente sorpresa nell’apprendere, attraverso le numerose attestazioni di stima che ci sono state indirizzate, più aspetti di lui, che ho troppo spesso sottovalutato, come la generosità verso il prossimo, l’aver fatto considerare fortunato chi lo aveva potuto conoscere a fondo sfrondando il suo carattere schivo e riservato, la sua cordialità, la sua saggezza. Grazie ancora. E per mia consolazione, per quella dei miei cari e per tutti, voglio ricordare come messaggio di fede e di speranza nella resurrezione, alcune citazioni tratte da Sant’Agostino che scriveva: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte; è come se fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.” “Chiamami con il nome che mi hai sempre dato e che ti è familiare, parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami.” E “Non rattristiamoci per averlo perso, ma ringraziamo per averlo avuto”. Nadia Facondini

Lettera a mio padre:

Era la roccia a cui sempre mi aggrappavo, Era l’albero solido sotto le cui fronde fiduciosa mi adagiavo, Era la mano che mi invitava a rialzarmi quando cadevo nelle insidie della vita e che mi invitava ad avere fiducia nel futuro e a sorridere per superare le avversità, Era il ricordo della mia infanzia felice e il futuro felice dell’infanzia dei miei figli, Era il pilastro della vita di tutti noi, Era una gemma rara che ha impreziosito la mia vita e che per me continuerà a brillare ancora e sempre. CIAO PAPI.

Nipoti:

Ciao nonno,

la tua scomparsa ha lasciato in tutti noi un grande vuoto. Un vuoto che hai sempre riempito con le tue risate, le tue barzellette, le parole di conforto e i consigli che hai sempre tenuto a darci e dei quali cerchiamo e cercheremo di fare grande tesoro.

Oltre che un nonno speciale, con la battuta pronta e i tuoi grandi sorrisi, ti sei distinto per essere stato una persona dal cuore grande e generoso, una persona capace di vedere sempre il lato positivo delle situazioni, anche quelle più spiacevoli, leale, sincera, paziente e comprensiva.

Ringraziamo Dio per averci regalato questi anni vicino a te e siamo sicuri che sei e sarai ncora qui, vicino a noi come nostro angelo custode: non ci lascerai mai soli, ci aiuterai e veglierai su di noi come hai sempre fatto. Non possiamo che ricordarti con un grande sorriso.

Ciao nonno!

Eleonora ed Elisabetta

Caro nonnotto, (cosi ti chiamavamo e continueremo a chiamarti) non avremmo mai voluto scriverti questa lettera e avremmo voluto abbracciarti come facevamo sempre e dirti che ti vogliamo infinitamente bene, e che tutti noi ti avremo sempre nel cuore.

Tu ci hai insegnato a essere forti, a non arrendersi e a credere sempre nei nostri obiettivi, ci hai insegnato che la vita è grata perché tu esisti, e non il contrario. Perché sei una persona straordinaria e il mondo avrebbe bisogno di altre persone come te.

Non dimenticheremo mai le lunghissime camminate in montagna fatte insieme, i pic-nic, le gite al lago e quando ci portavi a raccogliere le more. Tutti i tuoi fumetti di Tex Willer e tutte le settimane enigmistiche fatte insieme, ma soprattutto i tuoi capelli sempre pettinati.

Sappi che resterai il nostro soldato preferito, e che nonostante questa battaglia sembri ormai persa, tu per noi ne sei uscito vincitore, come hai sempre fatto. D’altronde credo che pure tu avresti preferito una morte da guerriero piuttosto che una semplice morte di vecchiaia.

Detto questo, continua a proteggerci e a consigliarci da lassù come hai sempre fatto.

Virginia, Edoardo, Federico