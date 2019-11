Cesano di Roma

Nel sito di Roma Capitale è da tre giorni disponibile online il bando “Made in Roma“, di particolare interesse per costituire una nuova attività a Cesano o rinnovarne una esistente.

Il comunicato:



Pubblicato il bando “Made in Roma“: a disposizione, attraverso l’utilizzo di fondi residuali concessi dalla Legge n. 266/1997, ex art. 14 – uno stanziamento di 500.000,00 euro per i progetti presentati da imprese da costituire, e di 320.000,00 euro per quelli di realtà già esistenti, la cui sede sia ubicata in una delle 64 aree cittadine a rischio svantaggio economico e sociale.

Lo scopo è quello di finanziare l’acquisto di beni materiali e immateriali a utilità pluriennale.

Particolare attenzione alle aziende composte a carattere maggioritario da persone in condizione di disoccupazione e alle imprese che assumono persone in condizione di svantaggio sociale e lavorativo.

Tutte le informazioni per partecipare al bando sono reperibili nei seguenti documenti:

Determinazione Dirigenziale n. QA/619 del 05/11/2019 “approvazione bando L’impresa Made in Roma”

Allegato A “Bando di sostegno alle micro e piccole imprese”

Allegato B “Modello di presentazione del progetto”

[da: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS459484]