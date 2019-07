Cesano di Roma

Ci è giunta una lettera con la quale c’è stato comunicato che, sebbene sventola un bel Tricolore nuovo, integro e pulito, lo stato del giardino del Monumento ai Caduti nei pressi della chiesa di San Nicola, è a dir poco vergognoso: «Noi del Borgo ci vergogniamo dello stato pietoso ed irrispettoso del Monumento ai Caduti e vorremmo pulirlo ma impossibile perché chiuso. Penso in tutto il Lazio sia l’unico monumento chiuso con lucchetto. A Cesano vige il gusto del possesso! A che scopo serve chiudere un monumento. L’unica cosa che ti puoi portare via è l’immondizia!!! Qualcuno voleva scavalcare per pulire ma gli è stato detto che rischiava una denuncia.», certamente parole forti che però fanno capire lo stato d’animo dell’autore per un problema che non è recente.

Infatti, da quando esiste il nostro portale (2007) è sempre stato chiuso con un lucchetto, ma così non era in origine. Vecchie fotografie fanno vedere una recinzione bassa fatta con assi di legno e, di riportarlo allo stato originale, se n’era già discusso; in particolare il Prof. Arch. Leonardo di Paola † sosteneva l’idea dello spazio aperto, anche allo scopo di regalare, a chi d’estate volesse godere dell’ombra dei suoi lecci e pini (ne è rimasto uno che andrebbe sostituito il più presto possibile onde evitarne la possibile caduta), un momento di relax nell’unico piccolo giardino che abbiamo allo storico Borgo di Cesano.

C’è soluzione? Se non ci fosse il lucchetto, ci sarebbero persone disposte a tenerlo pulito. Domanda che rivolgiamo ai Consiglieri Municipali eletti a Cesano: Domenico Corrao, Giuseppe Mocci, Agnese Rollo e Daniele Torquati e al Presidente del Municipio XV Stefano Simonelli con gli assessori Alessia Vivaldi e Pasquale Annunziata.

Per descrivere meglio il caso, abbiamo chiesto ad un amico delle foto dello stato attuale, che pubblichiamo di seguito.

Il Monumento ai Caduti di Borgo di Sopra

Particolare dello stato del giardino

Altro particolare

Ancora

Altro

Altro

Il lucchetto

Con lo splendido Tricolore

Il Monumento nell’insieme

Vecchia cartolina con il Monumento recintato in legno

Aggiornamento

Venerdì pomeriggio, 5 Luglio, un gruppo di volontari della Associazione Massa Caesarea Eventi ha ripulito dai rifiuti il monumento.

red. 01.07.2019

agg. 06.07.2019