Cesano di Roma

Sabato 1° Giugno, presso il Casale dell’Università Agraria di Cesano in Via della Fontana Secca 131, l’evento primaverile per stare insieme dall’alba al tramonto con cena sotto le stelle; di seguito il programma:

Casale dell’Agraria

Ore 11.00

Assemblea degli utenti e consegna targa in memoria di Domenico Savini

Giochi per bambini

Arrivo Equiraduno



Ore 12.00

Apertura stand gastronomici



Ore 15.30

Laboratorio ecologico

Mini Maratona ad ostacoli per bambini 6/15 anni

Battesimo della sella (Circolo Ippico GLI ARCACCI)

Dimostrazione Yoga (Bimbi alla Riscossa)

Dimostrazione Yoga Ratnachandra

Dimostrazione Equestre

Dimostrazione cinofila



Ore 17.00 – 19.00

Dimostrazione: Dal Latte al Formaggio a cura del gruppo Cavalieri di Cesano



Ore 18.00

Balli CountryWestern

Balli Scozzesi e Popolari



Ore 19.00

Urban Trail con spaghettata finale



Ore 20.00

Apertura stand gastronomici

Intrattenimento musicale con Marcello Turco



È previsto un mercatino dell’artigianato e di prodotti tipici, mentre per i bambini i gonfiabili a tariffa agevolata al Play Village. Per prenotazioni stand gastronomico tel. 3387752287.

red. 30.05.2019