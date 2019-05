Cesano di Roma

Domenica 28 Aprile avrà luogo una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e non solo a Cesano con unità mobili di AMA. L’appuntamento è dalle 08:00 alle 12:30 in Via Marino Dalmonte (parcheggio auto) lato Via della Stazione di Cesano.

Via Francigena, Cesano

“I cittadini possono consegnare gratuitamente rifiuti ingombranti (fino a 0,5 metri cubi) e RAEE. Inoltre è possibile avere informazioni su come fare correttamente la raccolta differenziata. Si ricorda che il servizio è indirizzato alle sole utenze domestiche.

Non si accettano inerti e calcinacci”.

Non mancare se hai rifiuti, cogli l’occasione, non li abbandonare per strada perché se lo fai #ilrifiutoseite

red. 27.04.2019