In data 19.03.2019 abbiamo ricevuto una e-mail con oggetto: «Condizioni Stazione di Cesano e aree a parcheggio/verde» nel cui testo, “una ragazza di 27 anni” che da quasi dieci anni prende il treno dalla stazione di Cesano, si rivolge a noi per denunciare “le condizioni in cui versa la stazione e il relativo parcheggio: sacchi di spazzatura, rifiuti abbandonati nelle aiuole, persone che usano il verde pubblico come un bagno.“. Concludendo con un appello per “organizzare una raccolta di rifiuti di mezza giornata che coinvolga la collettività e che dia alla stazione, e alle sue aree di pertinenza, il decoro che merita.“.

Stazione di Cesano e aiuole di pertinenza

Appena comunicatoci che l’area è di pertinenza delle Ferrovie dello Stato, dall’ultimo ex Assessore all’Ambiente del Municipio Roma XV, ci siamo attivati per inoltrare un reclamo attraverso la pagina web: “Riscontriamo mancanza di pulizia e sversamento di rifiuti nelle aiuole e nel parcheggio auto di pertinenza della stazione di Cesano di Roma. Si richiede un intervento di pulizia. Grazie.“; ricevendo oggi da RFI la gradita risposta:

«In riferimento al Suo reclamo del 19 Marzo u.s. col quale lamenta lo stato di degrado del parcheggio adiacente la stazione di Cesano di Roma, La informiamo che, purtroppo, l’area in argomento viene utilizzata da ignoti per lo smaltimento abusivo di immondizia. Come previsto contrattualmente, RFI mensilmente esegue un approfondito intervento di pulizia per il mantenimento del decoro dell’area di sosta . Tuttavia gli interventi che vengono effettuati consentono di mantenere lo stato di pulizia e decoro per un periodo assai limitato, poiché è continuo lo scarico abusivo di materiali da parte di frequentatori incivili dell’impianto.

Al fine di risolvere la criticità, Le comunichiamo che RFI provvederà monitorare lo stato del parcheggio e se necessario intensificherà le attività di pulizia e di mantenimento del decoro. Oltre a ciò, si provvederà a segnalare il problema alla Struttura di Security di RFI coinvolgendo sia la pubblica sicurezza ad un maggior controllo sia l’Amministrazione Comunale nella gestione del parcheggio.

Confermando il massimo impegno di RFI per recuperare la pulizia e il decoro dell’impianto, si resta a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni.».

Noi ci contiamo! C’è sicuramente una maggiore attenzione grazie alle segnalazioni che ci arrivano e noi giriamo ai responsabili o chi per loro.

FL3 e adiacente parcheggio

red. 02.04.2019