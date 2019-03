Cesano di Roma

A seguito del distaccarsi, il 24 Gennaio scorso, di alcuni massi dal costone della Via Flaminia, tra la rampa che dal GRA vi si immette e Saxa Rubra, finiti sulla carreggiata e colpendo una Smart, l’ANAS ha chiuso la corsia di marcia per effettuare i lavori che consistono nel taglio delle piante e messa in sicurezza del costone con il posizionamento di una rete metallica che in futuro conterrà eventuali altri distacchi. Un lavoro che non è stato mai attuato dal raddoppio sia ai tempi di ANAS sia di ASTRAL, fondamentali per la circolazione in sicurezza lungo la SS3.

Si è reso necessario allargare ulteriormente la zona di intervento, a seguito del procedere del lavori perché sono state riscontrate altre aree pericolose sulle quali intervenire.

I lavori dovrebbero finire, salvo imprevisti, entro e non oltre il 19 Marzo.

red. 02.03.2019