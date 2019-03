Cesano di Roma

L’AMA dice: “Il tuo quartiere non è una discarica”, noi siamo un tantino più radicali: se lo abbandoni, il rifiuto sei te #ilrifiutoseite perché adesso a Cesano si può.

Si può con l’unità mobile che domenica 3 Marzo, nell’area parcheggio tra Via Marino Dalmonte e Via della Stazione di Cesano, dalle ore 08.00 alle ore 12.30; infatti, gratuitamente possono essere conferiti (ribadiamo: senza controlli della TaRi) gli ingombranti e non solo.

L’elenco dei rifiuti accettati è lunghissimo, di seguito il link al .PDF di AMA per le raccolte a domicilio, ma andando sul posto prima di caricare la macchina, consigliamo di verificare la possibilità di conferire quelli elencati come “Altre tipologie di rifiuti” che potrebbero essere esclusi da questa raccolta straordinaria, come infatti succede con i calcinacci che sono esclusi. (Tabella_Materiali_Ingombranti_281217)

red. 27.02.2019

agg. 28.02.2019