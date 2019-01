I soci dell’Associazione Pro Loco di Cesano di Roma “Massa Cesana” sono convocati in assemblea ordinaria e/o straordinaria il giorno 02.02.2019 presso i locali dell’oratorio della Chiesa di san Sebastiano in Via della Stazione di Cesano 402 – in prima convocazione alle ore 15.00 e in seconda convocazione lo stesso giorno 02.02.2019 alle ore 18.00, per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 2018 Relazione del Tesoriere e o del Collegio dei Revisori dei conti sul bilancio consuntivo anno 2018 Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2018 Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2019 Integrazione ed eventuale modifica dello Statuto Sociale

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.

In occasione dell’assemblea saranno allestite delle postazioni per il rinnovo del tesseramento 2019 operative dalle ore 15.00.

Sarà ammesso al voto solamente chi in regola con l’iscrizione/rinnovo 2019.

[da una email del Presidente Arch. Alessandro Pioli]

red. 16.01.2019