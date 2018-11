Cesano di Roma

Una cinquantina di persone erano presenti il 16 Novembre a una delle riunioni del percorso partecipato, ovviamente ciò non succedeva né a Cesano né a Osteria Nuova, bensì a Casal Selce.

Perché lì, XIII Municipio, le persone che si oppongono all’impianto di compostaggio nell’area individuata dal Comune sono pronti a discutere, a dire la loro, a presentare i propri punti di vista, mentre da noi non è possibile? Perché anche lì ci sono comitati di quartiere e persone che non vogliono assolutamente l’impianto però, invece di procedere col boicottaggio del percorso partecipato, da quelle parti hanno scelto di seguire la strada che a noi ci viene impedita da alcuni? Perché mai, cosa c’è di diverso?

In una spartana sala del Parco della Cellulosa di Casalotti si è tenuta una riunione organizzata da Ascolto Attivo, si è parlato anche di Cesano, ma poco o quasi nulla. Si sono dette cose scontate, altre un po’ di meno, altre assai interessanti. Lo scopo della riunione è di partecipare all’organizzazione di una mostra che si terrà all’Auxilium (Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione) dove AMA farà esporre dei pannelli che contengono tutte le voci, comprese quelle negative: i dubbi, le paure, le perplessità. Tutto materiale che rientra nella documentazione che verrà allegata alla richiesta di VIA, dove i cittadini possono esprimere il proprio disappunto e farlo registrare.

Invece, da noi? No, di questo passo noi saremo esclusi perché il Comitato per il NO, il Comitato di Quartiere di Osteria Nuova, il Comitato di Quartiere di Cesano, i rappresentanti del PD locale e quelli di FI locale, insieme a qualche associazione e ad alcuni cittadini soliti a raccogliere firme, hanno deciso che non si deve fare, opponendo un muro contro muro che ha tutta l’aria di sgretolarsi di fronte al potere della Giunta Comunale.

Provare per credere.

Alla fine, a Cesano avremo un impianto di compostaggio fatto con i criteri dell’imposizione, senza che la cittadinanza riesca ad avere l’opportunità di dire la propria: avremo strade inadeguate, non controlleremo né i lavori né l’impianto in sé, rimarremo emarginati, grazie a chi decide per noi, come se noi residenti avessimo bisogno di essere rappresenti da chi ha deciso di diventare nostro paladino.

Ciò che a noi dovrebbe interessare è

1. essere rappresentati dal Municipio XV a difesa dei nostri interessi davanti a Comune e AMA;

2. partecipare attivamente non solo durante la fase operativa, ma anche prima, con i necessari poteri per far valere le nostre ragioni;

3. diventare l’esempio di compostaggio di comunità.

red. 16.11.2018