Cesano di Roma

La Pro Loco Massa Cesana comunica che il CDA si rinnova.

Questo il testo del comunicato:

Come pubblicamente annunciato nella cena per il tesseramento del 6 aprile scorso il CDA della Pro Loco deve essere rinnovato.

Stante ciò nella riunione del direttivo del 14 aprile è stata fissata la data delle elezioni a venerdì 8 giugno 2018 ore 16.00/20.00 presso l’oratorio della Chiesa di San Sebastiano.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 26/05/2018.

Le candidature che saranno ricevute se consegnate per iscritto personalmente ad uno dei membri dell’attuale CDA che verifica l’iscrizione del candidato e rilascia ricevuta sottoscrivendo copia della richiesta, o tramite PEC all’indirizzo prolocomassacesana@pec.it o anche tramite mail agli indirizzi prolococesano@gmail.com o proloco@cesanodiroma.com in questo caso la candidatura dovrà essere confermata prima della data di elezione mediante sottoscrizione in presenza di un consigliere.

Il CDA dovrà essere composto da:

numero 7 consiglieri;

numero 3 revisori dei conti;

numero 3 probiviri; (per far parte di questo consiglio non è necessario essere soci della Pro Loco)

Si rammenta che l’articolo 9 dello statuto recita:

“Tutti i soci, iscritti da almeno trenta giorni, possono essere eletti. Saranno eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti.”

Saranno ammessi al voto tutti i socio in regola con l’iscrizione e con il rinnovo per l’anno in corso.

Roma: 03/05/2018

Il consiglio Direttivo della Pro Loco Massa Cesana