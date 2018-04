Cesano di Roma

Una simpatica iniziativa rivolta ai soci della Pro Loco Massa Cesana, che fa seguito alla serata del tesseramento del 6 u.s. nella quale si è esibito il Trio Monti per divertire i presenti con le loro canzoni romane. Infatti, il Trio Monti, con Giampiero Mannoni (voce), Valerio Mileto (chitarra) ed Emanuele Sgarra (mandolino), è un gruppo di musicisti romani, che cantano canzoni legate alla tradizione.

Spettacolo musicale da non perdere al Teatro Cometa Off dove torna in scena il Trio Monti con “Se pó cambiá la sorte!“, regia di Antonio Giuliani e Maurizio Francabandiera, venerdì 27 e sabato 28 aprile alle 20:45 in Via Luca della Robbia 47 (Testaccio, Roma).

Per prenotare il vostro biglietto scontato a 10€ (invece di 15€) contattate la Pro Loco Massa Cesana (cell. 377 307 5273, e-mail: proloco@cesandiroma.com), che promuove questa iniziativa per i soci. I non soci possono scegliere di pagare il prezzo pieno prenotandosi direttamente o di tesserarsi, per usufruire di altri vantaggi in prossime iniziative che verranno programmate, e ricevere il suo biglietto scontato già da questa volta.

Qui un video promo postato in Facebook.

red. 17.04.2018