Fa piangere il cuore quando scopri che la comunità non accoglie bene l’associazione che dovrebbe essere al primo posto: la pro loco, che serve a promuovere il turismo locale.

Cesano di Roma ha un borgo storico, una natura protetta presso il Rigo, reperti archeologici, un’eccellenza della ristorazione: tutti motivi già di per sé sufficienti per attrarre visitatori. Inoltre, appare nelle guide dei percorsi della Via Francigena. Ma ha anche bisogno di cura, di eventi e di tutte quelle attività culturali, ricreative, ludiche e così via che favoriscono la partecipazione, la solidarietà e, soprattutto, la coesione tra i residenti di questa realtà mista tra periferia estrema, quartiere dormitorio, antico paese, residenza di militari.

La Pro Loco Massa Cesana nasce nel 2015, dopo anni di progettazione e tentativi più o meno efficaci, grazie all’impegno del Prof. Arch. Leonardo Di Paola, che sente il bisogno di dare una spinta a quel sottobosco di Cesano – prendendo in prestito le parole della Prof.ssa Luisa Gorlani – sconosciuto ai più.

Una iniziativa che vede 330 persone iscritte. Ottimo inizio!

Ma nel 2016 rinnovano la tessera appena 70 persone, mentre nel 2017 si fermano al di sotto della trentina.

Perché?

Ci possono essere tanti motivi; diciamo però che l’addebito principale è a un marketing poco accorto che non ha saputo far crescere il numero dei soci; poi c’è anche chi ha remato contro. In primis la politica locale, che forse non ha mai visto di buon grado un “concorrente” agguerrito, trasversale. Ma anche la voglia di protagonismo di alcuni ha portato alla nascita di altre associazioni e/o comitati di quartiere, invece di crescere all’interno della pro loco; mentre il Comitato Direttivo rincorreva – senza successo – l’obiettivo di coinvolgere attivamente quella generazione spontanea dei quattro rioni nei quali è suddiviso il territorio, un po’ convulsa, che stenta a trovare il ruolo fondamentale di aggregazione che Cesano necessita.

Oggi alle ore 20.00 si tiene la Serata del Tesseramento, infatti leggiamo nel comunicato ufficiale:

Si invitano le SS.VV. a partecipare venerdì 6 p.v. alla serata del tesseramento o rinnovo tesseramento della Pro Loco Massa Cesana. L’evento si terrà presso il teatro dell’oratorio della Chiesa San Sebastiano, con cena e spettacolo teatrale, è gradita conferma di partecipazione 20€ Tessera+cena+spettacolo

15€ Cena+spettacolo

10€ Ragazzi

50€ Famiglia 4 persone

60€ Famiglia 5 persone

Si prega effettuare prenotazione per la cena! Vi aspettiamo numerosi!!!

Nella locandina che gira nei social network (in fondo) leggiamo anche della cena allietata dal Trio Monti (musica romana), di eventi e proposte 2018, oltre al tesseramento.

A nostre precise domande per diffondere meglio l’evento odierno del tesseramento è stato risposto:

d: il solo tesseramento di EUR 10,00, a che ora è previsto?

PLMC: Non è previsto, il solo tesseramento può essere fatto in ogni momento tramite uno dei consiglieri, o anche venerdì dalle 17.00 perché Boldrini sarà lì fino alla fine dell’evento. d: Chi si tessera rimane escluso dalle formule agevolate?

PLMC: Per serata di venerdì 6 per chi si tessera o chi è già tesserato l’agevolazione consiste in 5€ di sconto sul pacchetto cena spettacolo (20€ ingresso più tessera quindi 10+10) è ovvio che questa agevolazione e limitata alla serata. Poi se durante l’anno ci saranno altre occasioni i tesserati ne potranno approfittare. d: È prevista un’assemblea dei soci? Nel caso: OdG?

PLMC: No, è un incontro per promuovere il tesseramento ed i rinnovi, anche perché al moneto i soci 2018 sono pochini. d: Che agevolazioni per i soci sono previste per i tesserati 2018?

PLMC: Oltre quelle sul sito UNPLI la prima è quella di venerdì (oggi, ndr), altre le deciderà il nuovo consiglio; fermo restando che nella domanda d’iscrizione firmata dai soci non c’è scritto che loro avranno benefici, ma piuttosto che loro si impegnano a collaborare nella realizzazione di eventi per la comunità e promozione del territorio d: È stato esteso l’invito ai soci del 2015? È stata fatta una campagna di tesseramento ad personam, via e-mail, sms o con altri mezzi?

PLMC: Tutti sono stati invitati, con mail coloro che hanno lasciato l’indirizzo e che lo hanno ancora funzionate, sui gruppi WA e FB gli altri. Inviti a personam porta a porta o telefonata non sono possibili con i mezzi e la collaborazione odierna.

Buona Serata del Tesseramento a tutti!

Di seguito le prime due pagine dello statuto.

red. 06.04.2018