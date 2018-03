Cesano di Roma

Pur essendo la Domenica delle Palme, all’agriturismo La Melazza i tavoli previsti per l’evento Telethon per parlare di endometriosi organizzato da Tiziana Oliviero e Alessia Alleva sono tutti pieni. Grande partecipazione per una malattia importante condivisa insieme dalle stesse donne, familiari, amici e dal dott. Carlo De Cicco con la sua presenza e vicinanza alle donne affette.

Fondamentale la comunicazione sulla patologia, sebbene sono diversi centri specializzati in tutta Italia, abbiamo ancora tanto lavoro da fare, pochi sono i medici che la conoscono e riconoscono oltre a donne che non sanno di esserne affette ed in questo è importante che se ne parli sempre di più, per la conoscenza e consapevolezza e soprattutto che la Sanità Pubblica si attivi quanto prima per diffondere più informazioni necessarie per capire ed agire.

Dall’organizzazione arriva un ringraziamento sentito: “Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i presenti e chi ha contribuito per la riuscita di questa splendida giornata insieme.“.

Alcuni momenti dell’evento:

red. 26.03.2018