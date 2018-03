Cesano di Roma

Mesi fa abbiamo scritto: l’endometriosi, questa sconosciuta… Infatti, ben oltre un anno fa, non sapevamo cosa fosse, mentre oggi invece continuiamo a capire chi lotta con tutte le proprie forze per farsi ascoltare.

…e ci sarà da ascoltare, perché se ne parlerà, di nuovo, domenica 25 Marzo dalle ore 12.30 presso l’Agriturismo La Melazza, durante il pranzo (a pagamento con raccolta fondi per Telethon) organizzato da Tiziana Oliviero e Alessia Alleva.

Tiziana, nostra concittadina di Cesano, ha fondato in Facebook il gruppo “Conoscere L’Endometriosi” con ben 4.181 membri. Ci spiega che “proprio per le donne affette da endometriosi, sabato 24 Marzo ci sarà una marcia mondiale a Roma dove si ritroveranno tutte le donne e non solo per sfilare tutti insieme e lottare per i propri diritti e il 25 faremo la IV Giornata Telethon dedicata all’endometriosi”.

Mentre il pranzo viene annunciato: “Con molto piacere siamo liete di invitarvi al nostro evento Telethon per l’endometriosi, ospitati da Giacomo Giachini nella piacevole cornice dell’Agriturismo La Melazza, un posticino delizioso immerso nel verde alle porte di Roma. E come ogni anno sarà nostra cura pensare ad ogni cosa per rendere questa giornata piacevole e indimenticabile per tutti voi.”.

Menù adulti Euro 20,00 + 2€ donazione Telethon, menù bimbi Euro 10,00 + 3€ euro donazione Telethon con animazione gratuita per bimbi e una ricca pesca a premi per tutti!

Qualche dettaglio per capire di più:

L’endometriosi è una malattia complessa e cronica, che si manifesta a causa della presenza anomala del tessuto che riveste la parete interna dell’utero; vi è una localizzazione atipica dell’endometrio, al di fuori della sua sede fisiologica. In caso di patologia, questo tessuto, nel periodo del ciclo mestruale, si sfalda e può localizzarsi in diverse sedi quali: ovaie, tube, peritoneo, intestino, ureteri, legamenti utero-sacrali e in casi più rari polmoni e nervo sciatico. Ciò comporta un’irritazione dei tessuti circostanti, che danno luogo alla formazione di tessuto cicatriziale e aderenze. L’endometriosi colpisce in Italia circa 3 milioni di donne e in Europa circa il 10% della popolazione femminile, può essere asintomatica o manifestarsi con importanti sintomi quali:

– Ciclo mestruale doloroso

– Stipsi e/o dissenteria

– Dolore minzione e/o evacuazione

– Dolore pelvico e/o lombosacrale

– Stanchezza cronica

Il trattamento dell’endometriosi deve essere multidisciplinare e oltre al trattamento medico, vi deve essere un ascolto psicologico.

Una cura medica efficace per l’endometriosi è la terapia ormonale e farmacologica, mentre nei casi più severi è consigliato ricorrere ad interventi chirurgici per rallentare la progressione della malattia per questo è fondamentale essere seguite solo da dottori specializzati nella patologia.

red. 16.03.2018