Cesano di Roma

A due anni dall’apertura, sabato 10 Marzo, il negozio di abbigliamento Street’s Style festeggia insieme ai cesanesi offrendo un piccolo rinfresco dalle 16.30 in poi.

In verità non è la prima volta perché la titolare, Sara Firmani, membro della Pro Loco Massa Cesana, è sempre pronta a fare per Cesano, partecipandovi attivamente a tutte le iniziative delle quali ne viene a conoscenza (ah, queste informazioni che non sempre girano…).

Inoltre, Sara ha deciso di dare un segnale in più, infatti, su tutta la collezione dell’abbigliamento da uomo, donna e bambina/o è previsto lo sconto del 15%, mentre per le calzature applica il noto claim prendi-3-paghi-2.

Street’s Style è in Via della Stazione di Cesano 363/a, ci si arriva coi mezzi (024 e 036) o in auto, con comodo parcheggio davanti al negozio, o dall’altro lato della strada nel B-20.

red. 06.03.2018