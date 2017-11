Cesano di Roma

Il consiglio direttivo della Pro Loco Massa Cesana ha deciso in data 28.09.2017 di indire un’assemblea dei soci per chiedere la fiducia ai membri rimanenti – sei, quindi al di sotto del minimo stabilito con assemblea in data 25.06.2016 – dopo le dimissioni di Pamela Bravetti e Alberto Molinas. I sei membri rimasti sono Alessandro Pioli (presidente), Enrico Ceccarini (vicepresidente), Massimo Boldrini (tesoriere), Emanuela Luciani, Loredana Riva e Danilo Ricciutelli.

Ci risulta che le dimissioni di Pamela Bravetti, che era il segretario, sono di tipo personale, infatti, sarebbe decaduta la sua posizione già da mesi per aver superato il minimo di assenze previste dallo statuto. Quelle di Alberto Molinas sarebbero invece per incompatibilità con il presidente.

Il testo del comunicato trasmesso via e-mail agli appena 19 soci tesserati al 18.10.2017 (mentre nel 2015 si è costituita la Pro Loco con 11 soci fondatori e circa 330 iscritti, diventati purtroppo 70 nel 2016):

Caro socio,

ti informiamo che a seguito delle dimissioni dei consiglieri Alberto Molinas e Pamela Bravetti, questo consiglio ha indetto, per il 10 novembre 2017 ore 16.00 in prima convocazione e ore 19.00 in seconda, presso i locali dell’oratorio della chiesa di San Sebastiano un assemblea dei soci.

Ciò al fine di rimettere la fiducia dell’attuale consiglio all’assemblea stessa e candidare aspiranti per il reintegro dei consiglieri dimissionari, ovvero per indire elezioni di un nuovo consiglio qualora non fosse confermata la fiducia.

Ti ricordiamo che per essere ammessi al voto e o alla candidatura è necessario essere soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso e solo per essere candidati iscritti da almeno trenta giorni.

Per l’anno 2017 è in atto il rinnovo del tesseramento alla Pro Loco Massa Cesana, come lo scorso anno, il costo della quota associativa e tessera UNPLI, è di euro 10,00.

Rammentiamo che la Pro Loco, che come obiettivo ha quello di promuovere il territorio, le tradizioni ecc. è impegnata e sta lavorando per la realizzazione di eventi.

Il consiglio direttivo