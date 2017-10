Cesano di Roma

Dell’assemblea del 18.10.2017 il risultato, in brevissimo, ci sembra un NI.

Più no che sì, ma non più un NO a prescindere, della serie NIMBY contro il centro di compostaggio in Via della Stazione di Cesano.

Sebbene fino all’ultimo non si era certi della presenza dei nostri rappresentanti e dell’AMA, l’assemblea non è rimasta deserta, anzi, i posti a sedere sono subito esauriti e in piedi sono rimasti in tanti. Unico neo, se vogliamo proprio cercare il pelo nell’uovo, è l’assenza, pressoché totale, delle giovani generazioni e, per tali, intendiamo gli under 40…

Il Municipio XV, nella persona del suo Presidente, Stefano Simonelli, si è dichiarato in qualche modo difensore dei nostri diritti, delle nostre preoccupazioni e del nostro benessere di cittadini. Sembrerebbe che ci tenesse di più alla cittadinanza di quanto ci si potesse immaginare, d’altra parte, però, si è sempre dichiarato un cittadino in prestito alla politica. La cosa non ci dispiace, ma l’importante è che a tutto ciò ci sia un seguito. Infatti, i cittadini sono preoccupati per il dopo. Non si fidano. Non si fidano neanche dell’annunciato contratto: sufficiente strumento per vincolare – in futuro – autorità e dirigenza? Purtroppo, di esempi storici e recenti ci sono molti: addirittura il mandato popolare referendario è stato anni dopo disatteso con sotterfugi vari, quindi figuriamoci cosa ci si può aspettare da chi più avanti dovrà adempiere coi propri doveri. I dubbi ci sono tutti!

Il presente sembra chiaro: l’isola ecologica arriverà a breve e questa cosa ci farà assaggiare la bontà di un impianto stile “nuova” AMA, Giunta capitolina e Municipio XV: non vediamo l’ora di poter valutare tale iniziativa, anche perché la raccolta differenziata, attualmente, fa acqua da tutte le parti e, se questo è l’esempio dell’impegno dell’AMA, siamo messi piuttosto male; ma, se son rose, fioriranno!

Per chi non fosse stato presente all’assemblea pubblica, mettiamo di seguito a disposizione la presentazione video che ha utilizzato AMA durante la stessa e alcune registrazioni audio e video dell’incontro, oltre a una breve galleria di immagini.

La prossima mossa? Forse sarebbe opportuno sentire cosa ne pensano tutte quelle persone che per motivi vari non hanno dichiarato pubblicamente la loro disponibilità all’impianto, ché la politica di opposizione rappresentata dal PD (Daniele Torquati e Marcello Ribera) e FI (Giuseppe Mocci) ha subito dichiarato negativamente impattante per un territorio già sottoposto a tante “angherie”, come se il resto del Bel Paese fosse tutto un Eden e noi gli unici a soffrire. Però i punti di vista sono diversi, sebbene tutti gli interventi dell’opposizione hanno ricevuto il plauso pressoché di tutti i presenti.

Per ora rimane un no all’impianto di compostaggio, ma vediamo… perché delegare nella politica a pochi mesi dalle elezioni non sarebbe la migliore delle idee: noi ci teniamo al territorio, siamo un po’ “campanilisti” vogliamo vedere i risultati; certo, progetti di un certo rilievo come questo lo vogliamo capire fino in fondo, prima di alzare le barricate.

Clicca qui per scaricare un .PDF a bassa definizione della presentazione.

Clicca qui per il video parziale dell’assemblea.

red. 21.10.2017