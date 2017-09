Cesano di Roma

Sabato 14 Ottobre dalle ore 09.00 al “parco della rotonda” dietro la chiesa di San Sebastiano a Cesano Scalo, gli scout hanno organizzato l’ennesima pulizia della zona a carico dei cittadini che reagiscono al mancato intervento comunale ma, soprattutto, alla maleducazione, l’inciviltà, il vandalismo ed altri atti che avvengono in quella zona. Una situazione che si protrae da diversi anni, tant’è che qualche tempo fa abbiamo trovato per terra addirittura una mutandina di ragazza che chissà come aveva fatto a perderla lì…

Giulia Pompili, del gruppo scout Il Clan “Croce del Sud” Rm7 che ha organizzato anche la tavola rotonda da noi commentata [vedi qui: “Ne vogliamo parlare? del 01.06.2017], ha annunciato oggi l’iniziativa di pulizia a seguito del recente post con lamentele e commenti sulla situazione del posto:

“Salve a tutti, volevo dire che man mano che passano i giorni, il “tondo”, che sarebbe quel posto dove la gente porta i cani a Cesano scalo dietro la chiesa, viene rovinato sempre di più, non si sa da chi, non si sa il perché. Ma poi ci sono diverse cose sparse per il parco come bottiglie, (rotte o non) calcinacci e spazzatura, cosa si potrebbe fare?»

«Sono due anni che cerchiamo di mettere in evidenza questo fatto, ma nessuno ci ascolta, o ascolta e fa finta di nulla, speriamo adesso sia diverso… A breve ci sarà un’altra giornata di pulizia del tondo e spero venga più gente, dato che stiamo facendo progetti su quel luogo.»

«Abbiamo avviato richiesta di Adozione. Ho avuto un incontro con le autorità competenti e avviato la pratica per adozione a favore della “Associazione Amici per Cesano“»

Dal 1° Giugno di quella tavola rotonda non sembrano moltissimi i progressi. Vediamo l’evolversi della cosa.

Intanto, chi vuole partecipare alla giornata ecologica, che sarà senza protagonismi, assente la politica o, ancora meglio, trasversale, gli scout hanno chiarito per chi ha sollevato il problema di permessi e assicurazione: “Noi come assicurazione siamo già coperti dato che facciamo parte dell’associazione scoutistica AGESCI, per quanto riguarda il comune siamo già in contatto con il municipio per questo tipo di iniziativa.“.

red. 24.09.2017