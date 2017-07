Cesano di Roma

C’è chi, magari percorrendola spesso, non ci ha fatto caso all’antico nome, c’è chi proprio non la conosce e c’è chi, pur conoscendola, non sa dov’è o fa finta e non vede o non vuole vedere in quale stato è… Presto servirà il macete per percorrere Via Mesopane!!!

Ah, un dettaglio da niente: le transenne sono lì a proteggere vetture e pedoni dal possibile crollo del muro, peccato però che delimitano il muro sbagliato. Questo non perché l’Ipab Don Morotti non riconosce le sue proprietà, ma perché c’è chi si diverte a spostarle di continuo.

Cliccando qui ci si collega ad un articolo del 2008 con un riferimento all’origine del nome della piccola via.

red. 29.07.2017