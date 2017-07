Cesano di Roma

Per poter urlare NIMBY (not in my backyard = non nel mio cortile), prima dobbiamo capire cosa comporta. In primis vogliamo sapere, con carte alla mano, le caratteristiche dell’impianto. Poi si vedrà.

Per questo, domani, su richiesta dei consiglieri Mocci e Torquati, si tiene a Cesano, nell’auditorio della chiesa di San Sebastiano Martire a Scalo, un’assemblea pubblica confermata dall’assessore municipale Annunziata. Saranno presenti l’assessore comunale Montanari e Bina, direttore generale dell’AMA.

Alle ore 20.00 di domani 20 Luglio, cerchiamo di essere presenti per ascoltare e domandare e poi prendere posizione, pro o contro.

red. 19.07.2017