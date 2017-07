A Cesano esistono due realtà, lontane dalla politica, dove puoi partecipare e dunque aver voce in capitolo.

Una è la storica Università Agraria di Cesano di Roma. Un ente pubblico della Regione Lazio che spesso non si conosce ed ancora più spesso non si pubblicizza. Qualcosa fino a pochi anni fa inaccessibile per le donne, che nella mentalità maschilista che in questo caso è riuscita a superare il XXI secolo, era riservata ai capifamiglia, mai donne, a meno che fossero vedove. Per fortuna il precedente consiglio, sotto la presidenza di Alessandro Pioli, ha cambiato le regole del gioco, ammettendo tutte le donne che ne facciano richiesta, con diritto ad essere ammesse come utenti, le stesse regole che applicano per gli uomini, ovvero quelle dell’art. 6 dello statuto:

Art. 6) – Hanno diritto a far parte dell’Ente, e perciò di essere iscritti nella lista degli utenti i cittadini in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti ed in misura di uno per ciascun nucleo familiare:

a) che siano persone sui juris maschi e femmine;

b) i nativi nella frazione di Cesano, ininterrottamente, dalla nascita, intestatari di scheda di famiglia;

c) i residenti nella frazione di Cesano, al momento della nascita che vi abbiano mantenuto, ininterrottamente la residenza, per 10 anni, che siano intestatari di scheda di famiglia;

d) i residenti, stabilmente, nella frazione di Cesano, per un periodo non inferiore a 25 anni, che siano intestatari di scheda di famiglia.

Mentre il successivo articolo determina chi sono gli intestatari di tale scheda:

Art. 7) – Sono considerati intestatari di scheda di famiglia:

1) – il coniugato o il vedovo con o senza prole;

2) – la vedova con prole, finché duri lo stato di vedovanza;

3) – il tutore dei minorenni dell’utente morto sottoposti alla sua tutela;

4) – il maggiore di età in generale, che vive stabilmente diviso dalla propria famiglia, vale a dire con interessi separati e distinti;

5) – il primogenito maggiorenne degli orfani di entrambi i genitori.

L’altra, un’associazione privata, ma con fini pubblici, pertanto riconosciuta a livello nazionale: la Pro Loco Massa Cesana. Iscritta all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, riconosciuta dalla Regione Lazio e da Roma Capitale. La Pro Loco ha finalità (art. 2 dello statuto) di promozione turistica, sociale e di valorizzazione e tutela di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sportive ed enogastronomiche di Cesano, Roma Municipio XV. Perciò (art. 3) può promuovere iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folcloristiche più significative della località; svolgere attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e artistico del luogo; svolgere attività ricreative nonché quelle dirette a migliorare le condizioni di soggiorno; intraprendere iniziative per la salvaguardia e tutela del territorio dal punto di vista paesaggistico e naturalistico allo scopo di migliorare la produzione agroalimentare e promuoverne la qualità; richiamare l’attenzione delle autorità competenti su specifici problemi locali.

Per essere ammessi all’Università Agraria, basta – avendo i requisiti – registrarsi online qui. L’attuale presidente è Caterina Mancini. È fondamentale chiedere l’ammissione entro il 31.08.2017, se si vuole diventare utente 2017/18, altrimenti, se la registrazione avviene dal 1° Settembre, passa direttamente all’anno successivo. Ricordatevi, tempo limite entro il 31 Agosto pv.

Per diventare socio della Pro Loco Massa Cesana, bisogna iscriversi inviando una email a proloco@cesanodiroma.com e, successivamente quando richiesta, versare la quota di Euro 10,00 per l’anno 2017. Il presidente è Alessandro Pioli, il vicepresidente Enrico Ceccarini.

