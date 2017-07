Cesano di Roma

L’estate si saluta con una bella cena rionale sabato 8 Luglio, presso il “Casale dell’Agraria” (Via della Fontana Secca 123) alle ore 20.00 con menù da € 12,00 per gli adulti e € 8,00 per i bambini. Gli organizzatori annunciano buon cibo e vino, musica e tanto divertimento!

Per organizzare nel migliore dei modi la festa di sabato, è gradita la prenotazione. Marcello ed Alma sono le persone da contattare, i loro numeri di cellulare sono: 3319564452 e 3802894679.

Ma chi sono gli organizzatori? Sono i quattro rioni di Cesano: Borgo, Fontebacco, I Gufi e San Sebastiano.

Forse non tutti sanno cos’è questa suddivisione del territorio, perciò, riprendendo dalle schede che successivamente diedero luogo al libro “Terra di Cesano – cultura, arte e devozione“, prendiamo in prestito la loro descrizione:

Attualmente i rioni di Cesano sono organizzati all’interno della Pro Loco Massa Cesana. Ciascuno dei quattro ha per tradizione un caporione ed un vicecaporione. Temporaneamente – fino a quando verranno organizzati con un regolamento in fase di studio, con la partecipazione di una solida base e relativa elezione democratica – i responsabili sono persone che si sono proposte con l’onere di organizzare gli eventi che la popolazione decide di creare in particolare al fine di raccogliere fondi da investire nella Festa del Ss. Crocifisso e Palio dei Rioni che nel 2017 si festeggia religiosamente giovedì 14 Settembre, mentre il Palio ed i festeggiamenti popolari avranno luogo durante la fine della settimana, dal 15 al 17 Settembre.

Eccoli:

Borgo

Caporione: Cristiano Vagnoni

Vicecaporione: Massimo Fabbri

Fontebacco

Caporione: Marcello Turco

Vicecaporione: Marco Pioli

I Gufi

Caporione: Damiano Caloiero

Vicecaporione: Paola Liggeri

San Sebastiano

Caporione: Gianluca Mele

Vicecaporione: Laura Vellucci

red. 06.07.2017