Cesano di Roma

ARTICOLO MODIFICATO IN DATA 22.06.2017 ORE 19.30

È la quarta modifica del comunicato online di ACEA. Questa volta vengono aggiunti i punti dove si potrà prelevare l’acqua dall’autobotte.

Acea Ato 2 – Cesano, XV Municipio (Roma), sospensione idrica dalle ore 22 di giovedì 22 giugno fino alle ore 9 del 23 giugno Si comunica che per interventi di manutenzione straordinaria, dalle 22:00 di giovedì 22 giugno fino alle 9:00 di venerdì 23 giugno si verificherà una sospensione idrica e/o abbassamenti di pressione nella zona di Cesano nel XV Municipio di Roma Capitale.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile per l’intera durata dei lavori nelle seguenti zone: – via della Stazione di Cesano, angolo via Giovanni Pietro Marcucci Poltri, nel piazzale della chiesa [ndr: Piazza Antonio Basso, Cesano scalo]

– via Anguillarese, 63 [ndr: Anguillara Sabazia]. Acea Ato 2 invita gli utenti interessati a provvedere alle opportune scorte con ampio anticipo e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

red. 22.062017 ore 19.30

ARTICOLO MODIFICATO IN DATA 21.06.2017 ORE 11.35

L’ACEA ha modificato il testo del comunicato di lunedì 19 u.s.: è la terza volta che lo fa. Non lascia traccia delle modifiche, quindi a prima vista sembra un unico comunicato, come se fosse sempre lo stesso, senza modifiche, invece no: è stato modificato!

Chissà perché si divertono a confondere tutti noi e, non avendo capito come funziona la comunicazione virale, ci costringono a rettifiche che mai verranno lette da tutti coloro che hanno letto le prime informazioni. Così veramente non va.

Ecco il nuovo comunicato:

Acea Ato 2 – Cesano, dal 22 giugno alle 22 fino alle 9 del 23 giugno sospensione idrica nel XV Municipio (Roma) Si comunica che per interventi di manutenzione straordinaria, dalle 22:00 di giovedì 22 giugno fino alle 9:00 di venerdì 23 giugno si verificherà una sospensione idrica e/o abbassamenti di pressione nella zona di Cesano nel XV Municipio di Roma Capitale.

Per informazioni e per richiedere, solo in caso di effettiva necessità, un servizio con autobotti, contattare il numero verde 800130335.

Acea Ato 2 invita gli utenti interessati a provvedere alle opportune scorte con ampio anticipo e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

red. 21.06.2017 – ore 11.38

Segue il vecchio articolo di ieri pomeriggio:

Mancherà l’acqua a Cesano per 11 ore come qualcuno ha scritto e diffuso o mancherà per ben 24 ore… Diciamo che l’ACEA ieri ha comunicato:

Acea Ato 2 – Cesano, 22 giugno sospensione idrica nel XV Municipio (Roma) Si comunica che per interventi di manutenzione straordinaria, dalle 9:00 di giovedì 22 giugno alle 9:00 di venerdì 23 giugno si verificherà una sospensione idrica e/o abbassamenti di pressione nella zona di Cesano nel XV Municipio di Roma Capitale.

Per informazioni e per richiedere, solo in caso di effettiva necessità, un servizio con autobotti, contattare il numero verde 800-130-335.

Acea Ato2 invita gli utenti interessati a provvedere alle opportune scorte con ampio anticipo e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Ovvero, non è chiaro, ma essendo prevenire meglio che curare, organizziamoci con scorte d’acqua per ben VENTIQUATTRO ORE, che sicuramente è la cosa più prudente da fare.

Al Borgo di Cesano dove il calo di pressione spesso implica il prosciugamento dei rubinetti, in particolare nella parti più alte (Piazza Francesco Caraffa e Borgo di Sopra), si capisce bene che il comunicato va letto: mancherà l’acqua dalle 9:00 di giovedì per tutte le successive 24 ore.

Che dire? È di moda l’h24… Ora, quel che all’antico borgo di Cesano sperano è proprio che questo intervento risolva il problema monitorato da oltre un anno in un gruppo di Facebook di residenti che, stufi di reclami, spesso inascoltati, hanno pensato anche ad un esposto alla Procura della Repubblica e ad una raccolta firme per sensibilizzare la politica municipale, che sembra Endimione, sul quale Hypnos versa il sonno (tanto per fare riferimento al sarcofago con il mito di Selene e Endimione, reimpiegato in una cappella medievale scoperta nel 1934 sui Monti di S. Andrea e oggi al Museo Nazionale Romano), come ha descritto la prof.ssa Gorlani (clicca qui per altri dettagli).

red. 20.06.2017