Cesano di Roma

La comunità cattolica di Cesano, per la festa del Corpus Domini, in quest’occasione spostata a domenica 18 Giugno, ha magnificamente decorato il sagrato e parte dell’ingresso della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.

È una delle più importanti feste religiose, la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Sollemnitas Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi): Festum Ss.mi Corporis Christi. “La festa venne istituita nel 1246 in Belgio grazie alla visione mistica di una suora di Liegi, la beata Giuliana di Retìne. Poi, due anni dopo, papa Urbano IV la estese a tutta la cristianità dopo il miracolo eucaristico di Bolsena nel quale dall’ostia uscirono alcune gocce di sangue per testimoniare della reale presenza del Corpo di Cristo. In occasione della solennità del Corpus Domini, dopo la celebrazione della Messa, si porta in processione, racchiusa in un ostensorio sottostante un baldacchino, un’ostia consacrata ed esposta alla pubblica adorazione: viene adorato Gesù vivo e vero, presente nel Santissimo Sacramento.” [da Famiglia Cristiana].

Particolarmente mistica la celebrazione, in particolare al rientro dell’ostia in chiesa, è stata seguita da non pochi fedeli.

Colore e misticismo al borgo storico di Cesano.

Oops, il Colosseo? Mmmm. il Circo Massimo…

Per le foto dell’allestimento ringraziamo Emanuela e Manuel per i loro contributi.

red. 19.06.2017