Cesano di Roma

Bruciare sterpaglie, foglie o paglia o fare la brace per la griglia in una giornata molto calda con vento leggero ma a raffiche può provocare ciò che adesso i Vigili del Fuoco cercano di arginare: un incendio che ha già mandato in fumo più di un albero in Via della Fontana Secca.

Ma come si fa a non pensare che il fuoco è spesso incontrollabile e, quando creato a valle, finisce per salire su per le colline? È pure vietato, ma non serve una proibizione, basterebbe il buon senso.

L’ordinanza della Sindaca qui.

L’incendio risulta ormai spento alle ore 16.15. Forse non è proprio così, visto che dopo le 17.00 è ritornato il fumo in un punto.

red. 11.06.2017

agg. 11.06.2017 h15.25 con l’aggiunta di altre foto.

agg. 11.06.2017 h16.24

agg. 11.06.2017 h17.05