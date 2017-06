Cesano di Roma

Copiamo il testo di un comunicato odierno del Municipio Roma XV:

Con riferimento alla tromba d’aria del 06 novembre 2016 che ha colpito le zone di Osteria Nuova e Cesano, in data 05 giugno 2017 è stata trasmessa a questa Presidenza la documentazione inerente la “ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio”.

Al fine di avviare le attività di ricognizione sopra indicate, si allega l’Ordinanza n. 453 del 09.05.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – e si riporta il link per visionare e scaricare la procedura per la ricognizione dei fabbisogni e le relative schede e tabelle:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp.

La documentazione richiesta dovrà essere consegnata esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XV di Via Flaminia 872 nei giorni dal lunedì al giovedì, dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, e il venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00.

Qualora i cittadini abbiano la necessità di dover reperire la documentazione precedentemente consegnata al Municipio Roma XV in occasione della prima “DICHIARAZIONE DANNI SUBITI A SEGUITO DELLA TROMBA D’ARIA DEL 06.11.2016”, potranno farne richiesta recandosi presso la Presidenza del Municipio, nei medesimi giorni/orari sopra indicati, ovvero inviando formale richiesta a mezzo mail a giacomo.negri@comune.roma.it.

Nella mail sopra citata dovranno essere inseriti Nome e Cognome del richiedente ed il n. di Protocollo rilasciato al momento della consegna dei documenti ovvero ricevuto successivamente via mail.

Il Municipio inoltre si è fatto promotore, presso l’Agenzia Regionale della Protezione Civile, per l’organizzazione di incontro aperto con i cittadini al fine di fornire ulteriori informazioni in merito alla presentazione dei documenti richiesti per la ricognizione in oggetto. Appena avremo riscontro dalla Protezione Civile, ne sarà data immediata informativa alla cittadinanza.

red. 09.06.2017