Cesano di Roma

Luisa Chiumenti, architetto, co-autrice del volume “Cesano borgo fortificato sulla Via Francigena“, intervista Fabrizio Vistoli, archeologo, nostro concittadino residente, sulla cosiddetta «Tomba di Nerone».

L’appuntamento è Martedì 16 maggio 2017 alle ore 18,00 presso il Club Montevecchio in Piazza Montevecchio, 6A – 00186 Roma.

Durante l’intervista si parlerà di storie, luoghi e personaggi dell’antica Tenuta di “Tomba di Nerone” sulla via Cassia e zone limitrofe, scandagliando tutte le “novità” e le scoperte effettuate intorno al paesaggio storico di quest’area del suburbio capitolino. Verrà quindi proposta un’esperienza vissuta di studio e di lavoro che ha analizzato in anni di ricerche attente e appassionate, non solo il monumento (la cosiddetta “Tomba di Nerone”), ma anche e soprattutto il comprensorio relativo, tenendo conto della sua storia, ma anche dei successivi sviluppi urbanistici. Siamo in quell’area a nord della Capitale in cui archeologi di chiara fama come il compianto Gaetano Messineo, hanno reso profonda e capillare “la ricerca delle ragioni del presente” attraverso la continua trasformazione del territorio e delle aree che “sono grembo della nostra cultura e del nostro essere, intorno a quelle preziosità rare che sono l’intima unione tra passato e presente”.

Per informazioni: 066867854.

red. 12.05.2017