Cesano di Roma

Ebbene sì, la Pro Loco Massa Cesana ha deciso di fare un omaggio a tutti coloro che vorranno segnarsi alla prima visita guidata dell’antico Borgo di Cesano: una interessante passeggiata per conoscere un luogo poco conosciuto, tutto da scoprire.

Domenica 14 Maggio dalle 0re 10.00 alle ore 12.30 è stata organizzata per voi una visita che, oltre agli esterni principali del Borgo, comprende gli interni della Casa Padronale (proprietà privata aperta esclusivamente per l’occasione), la Chiesa di San Nicola [s. XI] (proprietà comunale aperta raramente) e la Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista [s. XVII] (aperta per l’occasione).

La visita sarà a cura dell’archeologo Dr. Massimo Lauria, guida autorizzata di Roma Capitale, residente nel Borgo Storico di Cesano.

I due ristoranti del borgo, l’Osteria del Borgo, uno dei più rinomati di Roma per la qualità della sua cucina, e l’Osteria La Vecchia Mola, recentemente aperto per proporre le ricette popolari romane, offriranno due assaggi per degustare il buon cibo. Il primo per un benvenuto nel giardino della Casa Padronale, l’altro per un arrivederci in Piazza Francesco Caraffa. Le condizioni meteo potrebbero alterare i programmi, sebbene attualmente è previsto il sole con temperature intorno ai 24°C.

Coloro che avranno piacere di fermarsi a pranzo in uno dei due ristoranti, dovrebbero prenotare il tavolo il più presto possibile, poiché, verificata la situazione ad oggi, la disponibilità è piuttosto ridotta. I numeri di telefono sono: Osteria del Borgo 0630430023, Osteria La Vecchia Mola 0687659376.

L’incontro è tra le ore 09.45 e le ore 10.00 davanti alla Chiesa di San Nicola, di fronte alla Casa Padronale, accanto al Monumento ai Caduti.

Il limite massimo delle persone che possono partecipare è di 35, pertanto è bene fare una prenotazione scrivendo una e-mail alla Pro Loco Massa Cesana o via WhatsApp o semplicemente chiamando per telefono; per i contatti vi invitiamo ad inviarci una e-mail (qui).

La visita è gratuita. Non è richiesta la tessera della Pro Loco, ma è consigliato diventare membro per usufruire, in futuro, degli sconti sulle attività che verranno proposte a pagamento. Ci sarà, inoltre, la possibilità di acquistare l’interessante e completo libro “Terra di Cesano – storia, arte e devozione” a cura di Stefania Aini, Massimo Lauria e Fabrizio Vistoli, Ed. 2015.

Un assaggio di Cesano:

red. 09.052017