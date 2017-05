Cesano di Roma

Ancora una volta un evento culturale alla scuola di Cesano!

Raccogliamo, infatti, l’invito di promuovere l’evento che, mercoledì 3 maggio alle ore 19, si terrà presso la Leonardo Angelini, dove l’ammiraglio Giuseppe De Giorgi presenterà il libro “SOS uomo in mare” nel quale si racconta alla scrittrice Daniela Morelli.

“Sogno anch’io come chiunque“: è così che comincia il libro in cui l’Ammiraglio Giuseppe De Giorgi, già Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, racconta a grandi e ragazzi come si salvano vite in situazioni d’emergenza. A parlare è un passeggero di Norman Atlantic, il traghetto andato in fiamme il 28 dicembre del 2014, che, come altre centinaia di passeggeri, è stato salvato dagli elicotteri della Marina Militare, ma “lui” è uno dei tre cani che erano a bordo.

L’attrice e scrittrice milanese, Daniela Morelli, ricostruisce tre eventi in cui la Marina Militare fa da protagonista assoluta: le operazioni di soccorso del traghetto Norman Atlantic, sconvolto da un incendio nel 2014; il Periplo dell’Africa del 2013-2014; l’Operazione Mare Nostrum, iniziata dopo il terribile naufragio del 2013.

La preziosa testimonianza dell’ammiraglio è arricchita da fotografie, dati, stralci di un verbale di Tribunale ed episodi nei quali ascoltiamo la voce dei malati, dei profughi e dei naufraghi a cui l’Ammiraglio ha donato la speranza di un futuro migliore.

La presentazione sarà accompagnata dalla lettura di alcuni brani del libro a cura di Danilo Franti, attore della compagnia Controtempo Theatre, nonché concittadino di Cesano.

Sarà uno scambio tra chi racconterà questa storia, oramai divenuta cronaca quotidiana, e gli studenti dell’ultimo anno della scuola elementare. A loro il compito di aprire l’incontro con la lettura dei propri pensieri sull’evento che ha gravemente colpito la comunità cesanese e, nello specifico, la loro stessa scuola: la tromba d’aria del 6 novembre 2016.

Oltre ad essere un momento culturale, la presentazione di “S.O.S. uomo in mare” è anche un’opportunità di beneficenza per l’Istituto Andrea Doria, al quale andranno parte degli introiti della vendita del libro, e di raccolta fondi per restituire alla scuola il giardino recentemente danneggiato.

red. 21.04.2017