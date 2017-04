Cesano di Roma

Busta

Eri lì in attesa di unirti a tante altre per un viaggio insieme,

dove saresti diventata un esempio per la Natura

che chiede ad alta voce il riciclo della plastica.

Il tuo contenuto di plastiche e metalli

avrebbe alimentato la voracità del consumismo umano,

ma più umanamente.

Ed invece no,

l’AMA non ti ama,

ti ha lasciato lì dov’eri,

da me poggiata

in attesa del prelievo.

Mai arrivato.

Così, sei tornata a casa,

continuerai ancora per un po’ a ricevere plastiche e metalli al tuo interno,

fino al prossimo giorno che andrai a far parte del mosaico della differenziata

quando un umano con tuta rosso Roma

ti raccoglierà dal gradino e ti porterà lontano da me.

Fino ad allora,

goditi ancora il caldo amore di casa…

Perché io non ti abbandono per strada! No!!!

AMA… ti amo!!!

red. 31.03.2017