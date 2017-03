Cesano di Roma

Oggi pomeriggio il sottile strato di asfalto che ricopre le nostre strade è venuto giù lasciando visibile una voragine dal diametro di meno di 1 metro, ma profonda; sicuramente il vicino tombino ne è all’origine, poiché è presumibile che le acque sotterranee abbiano scavato il sottostante terreno. Per fortuna non è rimasto coinvolto nessun veicolo di passaggio.

Questa non sarà la prima voragine del 2017, poiché, più su, sempre in Via della Stazione di Cesano, l’abbassamento dell’asfalto fa capire che sotto si sta creando il vuoto, dove già in passato si sono verificate perdite d’acqua nel sottosuolo (di fronte all’Agricola Cesanese).

La voragine odierna, all’altezza dell’ingresso della caserma, ha costretto a transennare in quel punto la carreggiata di Via della Stazione di Cesano direzione stazione FL3, con un senso unico alternato che crea parecchi disagi. Chi può, se la riparazione non avviene in tempi brevi, proveniente da Via di Baccanello verso la stazione FS, deve evitare il punto, girando prima, in Via Michele Ferraiolo (dov’è il bar gelateria Note di Gelato), per proseguire verso Via Pietro Bellino, Via Federico Bocchetti e Via Giovanni Palatucci, per uscire su Via della Stazione di Cesano all’altezza dell’ingresso del villaggio militare. Viceversa per chi arriva da Osteria Nuova.

red. 07.03.2017