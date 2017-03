Cesano di Roma

Sciolti i dubbi sull’annullamento o meno dell’edizione 2017 del Carnevale Romano, sabato 25 Febbraio un nutrito gruppo di figuranti cesanesi ha sfilato da Villa Borghese a Piazza del Popolo, per Via del Babuino, Piazza di Spagna, Via dei Condotti e Via del Corso.

Loredana Riva presente come al solito per dare gli ultimi ritocchi ed istruzioni. Massimo Boldrini coordinando il tutto. Presente la Pro Loco Massa Cesana. Un grazie di cuore a chi a Cesano ci crede e mostra i costumi storici al di fuori delle nostre giornate di festa del Ss. Crocifisso del 14 Settembre, in occasioni importanti come questa.

A seguire una selezione di fotografie dei nostri rappresentanti e di altri momenti della sfilata a Piazza del Popolo.

red. 26.02.2017