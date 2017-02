Cesano di Roma

Ovvero la “Terra di Cesano” o “Insieme per fare ancora di più“… nome delle liste che identificano una linea di futuro.

Infatti, domenica prossima, 12 Febbraio 2017, si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Cesano. Chi vincerà? Sarà la lista di Amedeo Mocci presidente a vincere o quella dove, con la collaborazione di Alessandro Pioli, si presenta Caterina Mancini come presidente e, forse – voci di corridoio infatti farebbero dell’ex presidente – il segretario in pectore. Ma potrebbero essere solo chiacchiere…

Le famiglie storiche di Cesano sono pronte al confronto. Un confronto non da poco, visto che ci sono parenti ed amici ai quali chiedere il voto. Un duello titanico tra gli utenti, poco più di seicento persone che rappresentano altrettante famiglie su una popolazione di circa 12.000 abitanti: parliamo di circa il 20% dei residenti.

Da lunedì sapremo se tutto resta come prima o ci sarà il cambiamento da molti auspicato. Se finalmente l’Agraria diventerà dei cesanesi per i cesanesi o se rimarrà per alcuni l’ultimo baluardo del feudo Chigi.

Avete amici tra gli utenti? Ricordateglielo che domenica si vota dalle 07.00 alle 23.00 presso la sede dell’Ente a Borgo di Sopra, tra le antiche mura del Borgo di Cesano.

Siete utenti? La posta in gioco è alta. Scommettete tutto per il rinnovo o per la continuità. L’ultima parola sta ancora a voi.

red. 10.02.2017