Leggendo i molto simili programmi delle due liste presentate per le elezioni del nuovo presidente e consiglio direttivo dell’Università Agraria di Cesano di Roma, si trova una voce nella lista del candidato Amedeo Mocci che non appare nell’altra: i fontanili dell’Agraria («Si ritiene importante avviare un lavoro per recuperarli e valorizzarli, anche in accordo con l’amministrazione comunale. La valorizzazione dei fontanili può essere una risorsa importante per l’equiturismo o trekking a cavallo.»).

I fontanili, fondamentali una volta per gli utenti dell’Università Agraria, hanno perso negli anni un po’ le caratteristiche, oltre a diminuire di numero per alienazioni o distruzioni, ma quei tre rimasti dovrebbero continuare a fare il loro “lavoro” se avessero l’acqua, come fino a pochi anni fa, quando il contratto con l’ACEA è scaduto ed i fontanili si sono riempiti di detriti e tante buste della spazzatura che l’inciviltà persistente abbandona lì.

Questi abbeveratoi, fatti in muratura, sono in Via di Baccanello, in Via di Prato Corazza ed in Via della Fontana Secca, proprio a ridosso del campo sportivo, a pochi metri dall’ingresso del Casale. Probabilmente poco utili oggigiorno, hanno però un’importanza storica del territorio che l’oblio non deve portare né al loro degrado né alla loro distruzione.

red. 07.02.2017