Cesano di Roma

L’assessore all’Ambiente del XV Municipio, Pasquale Annunziata, ha comunicato oggi in consiglio l’individuazione di un area dove l’AMA dovrebbe creare un’isola ecologica a Cesano.

Dove? Seguiamo con interesse la definizione…

Il Consiglio del XV Municipio discute sulla proposta di un terreno privato in Via della Stazione di Cesano in prossimità della Via Braccianese (riferimento catastale foglio 28, particella 241). L’isola ecologica riceverebbe sfalci ed ingombranti. Ma è tutto in discussione, ancora.

Alla fine si conferma l’individuazione dell’area in quella che prevista per gli autodemolitori, del Comune di Roma, potrebbe diventare per l’isola ecologica, impegnando il Presidente a farsi portavoce di tale “impegna” presso il Sindaco di Roma e gli organi competenti.

