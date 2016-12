A seguito della decisione di effettuare diverse raccolte fondi per sostenere un progetto di solidarietà nei confronti dei terremotati del 24 Agosto u.s. e di destinarci tutto il ricavato dalla festa del Ss. Crocifisso 2016, una delegazione di residenti di Cesano, capeggiata dal parrocco don Federico Tartaglia si è recata in visita ad Amatrice, simbolo del catastrofico terremoto, per incontrare il Sindaco Sergio Pirozzi col quale individuare il progetto che la raccolta solidale fatta a Cesano contribuirà alla sua realizzazione. Qui il precedente articolo , n.d.r. È stato individuato il progetto della nuova scuola, per il quale ieri sono stati versati gli ottomilaquattrocentosessanta Euro (8.460€) che la comunità di Cesano ha voluto devolvere per quest'opera di bene. Il bonifico coi fondi raccolti da tutti è stato veicolato dalla Pro Loco Massa Cesana, che aveva inserito tra le proprie iniziative una serata ad hoc per, accogliendo l'invito della UNPLI, promuovere la raccolta fondi con l'evento "" che da solo ha visto una grande partecipazione con relativa raccolta di contanti. I fondi con la causale «" sono stati versati sul conto del "Comune di Amatrice Addotta un Opera". Insieme al parroco, ad Amatrice sono stati presenti: Alessandro Pioli, Danilo Ricciutelli, Damiano Caloiero, Adriano Fontana, Stefano Flaccomio, Marcello Turco e Massimo Boldrini che hanno rappresentato la comunità di Cesano di Roma. red. 08.12.2016