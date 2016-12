Cesano di Roma

Inutile nasconderlo, siano corrosi dall'invidia. Sarà pure una sana invidia, ma quella è... e rimane. Invidia perché, assenti iniziative comunali o municipali, altri ne approfittano dei beni che dovrebbero creare lavoro da noi. Invidia nel vedere come gli altri curano le proprietà comunali o comunque pubbliche, mentre da noi vengono occupate o sono chiuse o poco, quando non per niente, usufruibili. Invidia dell'altrui attività, se paragonata al nostro decennale immobilismo. Invidia perché domani a Formello s'inaugura il Museo dell'Agro Veientano che, come recita il comunicato stampa, "illustra tutte le fasi della storia del territorio dall'età del bronzo all'età del ferro fino al periodo etrusco della città di Veio; segue poi l'epoca romana a partire dalla presa della città di Veio nel 396 a.C. e tutte le fasi successive fino al '600. I reperti provengono da tutto l’Agro compreso tra il Comune di Formello e il XV Municipio di Roma". Dopo la Via Francigena e il Parco di Veio, arrivano nel confinante Comune i reperti storici delche noi non riusciamo a sistemare nelle nostre priorità per la totale assenza della nostre istituzioni. Complimenti a Formello! A Cesano sono stati individuati reperti dell'Età del Ferro, necropoli etrusche, ville romane e resti medievali, tanto per segnalare ciò che parte del XV Municipio ha... alcuni reperti giacciono sotto terra, alla mercé dei tombaroli, altri sono al Museo Nazionale Romano, altri nei magazzini di musei o trafugati. red. 02.12.2016