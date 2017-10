Cesano di Roma

C’era una volta il parcheggio a spina, ma il Codice della Strada non prevede tale tipo di sosta se non regolamentata, altrimenti applica la normativa generale, ovvero che le automobili si devono parcheggiare parallele al marciapiede, il più vicino ad esso possibile, senza intralciare la circolazione e nel senso di marcia. La Procura della Repubblica ha dato mandato alla Polizia Municipale di verificare la situazione lo scorso 30 Maggio a seguito dell’esposto di un gruppo di cittadini di Cesano, risultando nel redarguire i conducenti che prima parcheggiavano a spina, invitandoli a rispettare il codice.

Quale risultato si è avuto? Il marciapiede di destra, da Via della Stazione di Cesano a Piazza Francesco Caraffa è piuttosto ordinato. Ma quello di sinistra… Dopo i primi giorni di correttezza, si è incominciato a parcheggiare sul marciapiede, della serie: era meglio quando stavamo peggio.

Come risolvere il problema? Applicando la normativa, ma dialogando con i residenti. La soluzione sarebbe incominciare per capire chi e perché non trova altro sistema di parcheggiare che farlo sul marciapiede, per agire successivamente.

Invece, cosa sta succedendo? Be’, un gruppo di cittadini pensa di chiedere l’istallazione di quegli orrendi parapedonali che, in un Borgo Storico, sono un cazzotto nell’occhio. No, non è questa la soluzione. Lasciamo i parapedonali bianco/rosso per le zone moderne, da noi la soluzione dev’essere un’altra, anche perché, lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare le transenne parapedonali.

No ai parapedonali bianco/rosso, semmai quelli che vengono utilizzati nel centro storico di Roma, come nella foto.

red. 21.06.2016